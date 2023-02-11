"نوراد" تعلن رصد جسم غامض آخر على ارتفاع عال يحلق فوق شمال كندا (فيديو)

قالت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد" (Norad)، فجر يوم الأحد، إنها رصدت جسما غامضا آخر على ارتفاع عال يحلق فوق شمال كندا.

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وقالت "نوراد": "تعمل الطائرات العسكرية حاليا من ألاسكا وكندا لدعم أنشطة قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية".

وأكدت القيادة أنها حددت جسما طائرا على ارتفاعات عالية فوق شمال كندا.

وأشارت القيادة الشمالية إلى أنه لا يمكنها مناقشة التفاصيل المتعلقة بهذه الأنشطة في هذا الوقت.

جدير بالذكر أن "نوراد" هي منظمة ثنائية بين الولايات المتحدة وكندا مكلفة بالإنذار الفضائي والمراقبة الجوية والإنذار البحري لأمريكا الشمالية.

والجمعة، أعلن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الجيش الأمريكي أسقط "جسما طائرا على ارتفاع عال" فوق ولاية ألاسكا.

المصدر: RT + وكالات