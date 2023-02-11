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زيلينسكي يقيل نائب قائد الحرس الوطني

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زيلينسكي يقيل نائب قائد الحرس الوطني
Globallookpress Pool /Ukrainian Presidential Office
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أقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نائب قائد الحرس الوطني رسلان دزيوبا من منصبه، دون الكشف عن أسباب الإقالة.

وتشير وسائل الإعلام الأوكرانية إلى أن دزيوبا كان يشغل منصب نائب قائد الحرس الوطني منذ يونيو عام 2019، وكان مسؤولا عن التموين والشؤون اللوجستية.

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وعقد زيلينسكي يوم السبت عددا من الاجتماعات مع مسؤولين عسكريين وأمنيين، وبحث معهم تعزيز مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني سيتخذ عددا من القرارات بهذا الشأن.

المصدر: وكالات

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