المرشد الإيراني يصدر عفوا عن 70 ألف موقوف على خلفية الاضطرابات الأخيرة

أعلن السفير الإيراني في تركمانستان غلام خاليس عن صدور عفو من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي عن 70 ألف متهم ومدان، بالمشاركة في الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها إيران.

وقال السفير الإيراني خلال حفل استقبال جرى في عشق أباد بمناسبة ذكرى الثورة الإسلامية: "أرى أن من الجدير أن أخبركم بأمر مهم حدث بمناسبة الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية، وهو اصدار المرشد الأعلى لجمهورية إيران الإسلامية، بدافع التسامح والرحمة الإسلامية، تعليماته بالعفو والإفراج عن أكثر من 70 ألف مواطن متهم ومدان ممن تورطوا في الانتفاضات الأخيرة... والأمر اللافت في هذه الخطوة هو إلغاء السجلات الجنائية العائدة للمفرج عنهم.. يمكننا القول إنها بادرة فريدة وغير مسبوقة في العالم وفي التاريخ".



وبدأت الاضطرابات في إيران في 16 سبتمبر 2022 بعد جنازة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما. بحسب الرواية الرسمية، الشرطة احتجزت أميني لارتدائها الحجاب بشكل غير صحيح. وأثناء الاستجواب، أصيبت بنوبة قلبية تسببت بوفاتها. لكن في شبكات التواصل، انتشرت معلومات تفيد بأن الشرطة ضربت أميني. في 7 أكتوبر، نشرت دائرة الطب الشرعي الإيرانية نتائج تقرير رسمي حول أسباب وفاة الفتاة، أشار لعدم تعرضها للعنف الجسدي.

وحكمت محكمة إيرانية على العديد من المتظاهرين بالإعدام بسبب بتهم التحريض على أعمال الشغب، ومهاجمة قوات الأمن، وقد تم تنفيذ حكم الإعدام الأول في 8 ديسمبر.

المصدر: تاس