وزارة الطاقة الأوكرانية تعلن أن جميع المفاعلات في المحطات الكهرذرية تعمل بشكل طبيعي

أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية أن جميع المفاعلات النووية في المحطات الكهرذرية في أوكرانيا تعمل بشكل طبيعي وتولد الكهرباء.

وقالت الوزارة في بيانها إن "جميع المفاعلات التسع بمحطات الطاقة الكهرذرية الواقعة في الأراضي الخاضعة لسيطرة الدولة تعمل في إطار نظام الطاقة الأوكراني".

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الجمعة "وقف عمل أحد مفاعلات محطة خميلنيتسكي النووية في أوكرانيا للحد من توليد الكهرباء" في أعقاب الضربة الصاروخية الروسية يوم الجمعة التي عطلت الشبكة.

المصدر: نوفوستي