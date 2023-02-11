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وكالة الطاقة الدولية الذرية تعلن وقف أحد مفاعلات محطة خميلنيتسكي النووية في أوكرانيا

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وكالة الطاقة الدولية الذرية تعلن وقف أحد مفاعلات محطة خميلنيتسكي النووية في أوكرانيا
Sputnik NIKOLAY LAZARENKO
محطة "روفنو" الذرية في أوكرانيا (صورة من الأرشيف)
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقف عمل أحد مفاعلات محطة خميلنيتسكي النووية في أوكرانيا للحد من توليد الكهرباء في أعقاب الضربة الصاروخية الروسية يوم الجمعة التي عطلت الشبكة.

وقالت الوكالة في بيانها: "أبلغت الهيئة التنظيمية الأوكرانية اليوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن محطتي، روفنا، ويوجنا الكهرذريتين الأوكرانيتين خفضتا بإجراء احترازي توليد الكهرباء بعد القصف المتجدد للشبكة في البلاد، كما أدى عدم الاستقرار في شبكة الطاقة إلى وقف أحد المفاعلات في محطة خميلنيتسكي".

وأفادت الوكالة بأن مراقبيها في المحطة أكدوا توقف أحد المفاعلات وأن جميع أنظمة السلامة النووية في محطة خميلنيتسكي "تعمل بشكل طبيعي".

المصدر: تاس

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