إطلاق صاروخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت إطلاق صاروخ من قطاع غزة صوب مستوطنات الغلاف، مؤكدا أنه تم اعتراضه بصواريخ القبة الحديدية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار في غلاف غزة، تم رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة، وتم اعتراضه بواسطة القبة الحديدية".

ودوت صفارات الإنذار في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

وبحسب مصادر عبرية، فقد دوت صافرات الإنذار في ناحل عوز بغلاف غزة.

وذكرت معظم وسائل الإعلام العبرية أن القبة الحديدية اعترضت صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

المصدر: وسائل إعلام عبرية