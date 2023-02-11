ضابط استخبارات أمريكي: واشنطن ضالعة بجرائم حرب في دونباس

قال سكوت ريتر، ضابط مخابرات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، إن الولايات المتحدة ضالعة بشكل مباشر بجرائم الحرب التي ترتكبها قوات كييف في دونباس.

وأشار ريتر عبر قناة اليوتيوب Judging Freedom إلى أن الدليل الأوضح على تورط الولايات المتحدة بالجرائم ضد المدنيين في أوكرانيا، يتمثل بأن البنتاغون ينسق ضربات الجيش الأوكراني بصواريخ "هيمارس" الأمريكية.

وأكد ريتر أن صواريخ "هيمارس" تستخدم لمهاجمة المباني المدنية مثل المدارس والمستشفيات وهذا يعني أن البنتاغون يختار أهدافا تدميرها "جريمة حرب".

المصدر: RT