فرنسا.. موجة رابعة من الإضرابات تشدد الضغوط على ماكرون (فيديو)

On lâche rien !

Les militants de la FEC présents aujourd’hui partout en France dans les cortèges pour dire NON à une réforme des retraites injuste et inutile !

La retraite à 64ans NON Mr Macron !

Ensemble nous pouvons faire reculer le gouvernement !

Comme à Lille et St Quentin. pic.twitter.com/3ouljHjT2N