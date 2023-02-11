فرنسا.. موجة رابعة من الإضرابات تشدد الضغوط على ماكرون (فيديو)

أطلقت النقابات العمالية في فرنسا يوم السبت موجة رابعة من الإضرابات في عموم البلاد احتجاجا على خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد.

وخرج مئات آلاف الأشخاص في عموم مدن فرنسا السبت في يوم رابع من الاحتجاجات والمظاهرات ضد مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتعديل نظام التقاعد ومن أهم بنوده رفع سن الإحالة على المعاش إلى 64 عاما.

وعلى الرغم من تراجع المشاركة في احتجاجات اليوم الثالث 6 فبراير، تأمل النقابات الاستمرار في التظاهر وحشد الجماهير اللازمة لمواجهة تمرير هذا القانون، فيما دعا الرئيس الفرنسي المحتجين إلى مواصلة التحلي بروح المسؤولية وعدم تعطيل حياة بقية البلاد.

وتأمل النقابات في مشاركة كبيرة في يوم التحرك الجديد الذي نظم السبت ليتاح للعاملين الذين لا يمكنهم القيام بإضراب، المشاركة في المظاهرات.

وقال لوران بيرجيه رئيس النقابة الإصلاحية "الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل" (سي إف دي تي) إن "تجاوز عدد المشاركين المليون سيشكل ذلك نجاحا كبيرا".

وذكر مصدر في الشرطة أنه يتوقع مشاركة بين 600 ألف و800 ألف شخص في المظاهرات بينهم تسعون ألفا إلى 120 ألفا في باريس.

ومنذ بداية الاحتجاج على هذا الإصلاح للرئيس ماكرون الذي تجري مناقشته حاليا في الجمعية الوطنية في أجواء من التوتر، تحدثت النقابات عن تعبئة واسعة وإن تراجع عدد المتظاهرين والمضربين في يوم التحرك السابق الثلاثاء.

وشارك بين 757 ألفا ومليوني متظاهر الثلاثاء حسب المصادر، مقابل ما بين 1.27 وأكثر من 2.5 مليون في 31 يناير.

On lâche rien !

Les militants de la FEC présents aujourd’hui partout en France dans les cortèges pour dire NON à une réforme des retraites injuste et inutile !

La retraite à 64ans NON Mr Macron !

Ensemble nous pouvons faire reculer le gouvernement !

Comme à Lille et St Quentin. pic.twitter.com/3ouljHjT2N — Fédération des Employés et Cadres FO (@FECFO) February 11, 2023

On lâche rien !

Les militants de la FEC présents aujourd’hui partout en France dans les cortèges pour dire NON à une réforme des retraites injuste et inutile !

La retraite à 64ans NON Mr Macron !

Ensemble nous pouvons faire reculer le gouvernement !

Verdun, Montereau, Nancy, Nice pic.twitter.com/95eO3bJnMV — Fédération des Employés et Cadres FO (@FECFO) February 11, 2023

💚✊ Partout en France, les écologistes dans la rue pour réclamer le retrait de la réforme des retraites et le retour à la retraite à 60 ans. https://t.co/NEPlQGcttB — Harmonie Lecerf Meunier 🌻🌊 (@Ecolaw2) February 11, 2023

Foule immense à Paris et partout en France 🇫🇷



Nous sommes des millions à marcher contre la retraite à 64 ans ✊



Macron doit retirer sa réforme ou nous retirerons ce gouvernement ! #greve11fevrier#PourNosRetraitespic.twitter.com/VBmTYs6ueY — Gabrielle Cathala (@GabrielleCthl) February 11, 2023

La retraite à 60 ans !



Mobilisation monumentale dans toute la France et à Paris pour la #Manif11fevrier#Macron gouverne contre le peuple, il doit reculer et retirer sa #ReformeDesRetraites ! pic.twitter.com/rJiqJWej44 — Bastien Lachaud (@LachaudB) February 11, 2023

وكشفت استطلاعات الرأي أن معظم الفرنسيين يرفضون جوهر الإصلاح الذي ينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما، لكن الحكومة تؤكد تصميمها على تنفيذ هذا الإصلاح.

ومع مرور الوقت، وافقت الحكومة على إدخال بعض التعديلات من دون أن تمس لب المشروع، وردت النقابات بحدة على تصريحات لإيمانويل ماكرون في بروكسل الجمعة.

وفرنسا واحدة من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن قانوني للتقاعد من دون أن تكون أنظمتها متطابقة.

المصدر: أ ف ب + وسائل إعلام فرنسية