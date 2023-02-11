السر يكمن في كلمتين.. شينزو آبي في مذكراته يسرد أسباب عداء الغرب لروسيا

أكد رئيس الوزراء الياباني السابق الراحل، شينزو آبي، في مذكراته أن روسيا وحدها التي تصدت لـ"داعش" الإرهابي في سوريا ودمرت معاقله، وأن الغرب يعاديها لأنها وريثة الاتحاد السوفيتي.

وأشار آبي، إلى أن بعض الدول كانت تشتري النفط السوري من تنظيم "داعش"، حيث أنه كان يعتبر مصدرا رئيسيا لإيرادات التنظيم وتمويله.

وأضاف أن الغرب يعتبر روسيا عدوه الأكبر، لأنها وريثة الاتحاد السوفيتي، إلا أن الوضع اليوم يختلف عما كان عليه إبان الحرب الباردة، فروسيا اليوم مصدر رئيسي للموارد العالمية، ما يجعل معاداتها أمرا ليس بالهين.

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وتتضمن مذكرات رئيس الوزراء الياباني 18 مقابلة صحفية بصيغة سؤال وجواب، بإجمالي 36 ساعة، ولم تنشر من قبل بسبب طبيعتها الحساسة للغاية، وتم طرحها للبيع في اليابان هذا الأسبوع.

وتم اغتيال آبي في الـ8 من يوليو 2022 خلال تجمع انتخابي، حيث اقترب منه رجل، وأطلق عليه النار "لأسباب دينية".

المصدر: تاس