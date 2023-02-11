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الأسد: الأولوية بالنسبة للحكومة هي إنقاذ الأحياء ونشكر روسيا على مساندتها للشعب السوري

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قال الرئيس السوري بشار الأسد في تصريح لوسائل إعلام من أحد الأحياء المنكوبة في اللاذقية إن الأولوية بالنسبة للحكومة هي إنقاذ الأحياء ومن ثم دراسة حالة الأبنية ووضع الخطط اللاحقة.

وأضاف الأسد: "خطط الحكومة هي دراسة كل الوضع.. والأولوية بالدرجة الأولى كانت إنقاذ الأحياء، والثانية لدراسة الوضع الأمني وحالة الأبنية والتصدع وثالثا دراسة التداعيات الأخرى".

من جانب آخر، وجه الأسد الشكر لروسيا "دولة وشعبا على دعمها ومساعدتها الشعب السوري إثر كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد".

وقال: "نحن لسنا متفاجئين، نحن جميعا أصدقاء، نتشارك نفس القيم، لقد دعموا سوريا في محاربة الإرهاب وهم الآن يدعمون سوريا في هذه الكارثة، لذلك نود أن نعرب عن امتناننا ليس فقط للحكومة الروسية، ولكن أيضا للروس. شكرا جزيلا لكم".

المصدر: RT، تاس

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