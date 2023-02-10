العثور على وثيقة سرية في منزل نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس

أعلن ديفين أومالي، المتحدث باسم نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، أن تفتيش منزل الأخير كشف عن حيازته وثيقة سرية.

وقال أومالي إن "البحث استمر خمس ساعات، وتم اكتشاف وثيقة واحدة تحمل علامة "سرية"، بالإضافة إلى ست صفحات أخرى من الوثائق التي لم يتم وضع علامة عليها "سري"، ولكن لم يتم العثور عليه من قبل أثناء البحث عن المستندات الأولية من قبل محامي نائب الرئيس".

وأعلن محامو بنس الشهر الماضي العثور على عدة وثائق سرية وسلموها إلى السلطات.

المصدر: نوفوستي