"بوليتيكو": مكتب التحقيقات الفيدرالي يفتش منزل نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس

وصل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إلى منزل مايك بنس، نائب رئيس البلاد السابق، للبحث "عن مواد سرية" بعد أن أعلن محاموه مؤخرا عثورهم على وثائق سرّية لديه سلموها للسلطات.

وكتبت ذلك صحيفة "بوليتيكو"، في إشارة إلى أن البحث جار، اليوم الجمعة، عن مواد مصنّفة على أنها "سرّية".

وسبق أن فتش عملاء "مكتب التحقيقات الفيدرالي" أحد المكاتب الخاصة ومنزلين للرئيس الأمريكي جو بايدن، فضلا عن أحد الملكيات الخاصة للرئيس السابق دونالد ترامب، والذي عمل معه بنس، وذلك لنفس الغرض.

الجدير بالذكر أنّه تم العثور عند بايدن وترامب على مواد سرّية وتم تخزينها في "ظروف غير مناسبة".

المصدر: نوفوستي