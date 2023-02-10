بوشيلين: القوات الروسية تعزز مواقعها جنوب أوغليدار وتبدأ بإجلاء سكانها

أعلن القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن الجيش الروسي عزز وجوده في الجزء الجنوبي من أوغليدار، لكن كييف تواصل نقل الاحتياطيات إلى المدينة.

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كذلك تابع بوشيلين أن المجموعات الهجومية التابعة لمجموعة "فاغنر" تحصنت في الجزء الشمالي من أرتيوموفسك (باخموت) وقطعت 3 من 4 طرق مؤدية إلى المدينة، فيما قام العدو بنقل جزء من الاحتياطيات من اتجاه أرتيوموفسك بالقرب من أوغليدار من أجل استقرار الوضع في منطقة المدينة، وهناك تفكيك للاحتياطيات في اتجاهات مختلفة.

المصدر: RT