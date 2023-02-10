رئيسة وزراء مولدوفا تعلن استقالتها

أعلنت رئيسة حكومة مولدوفا ناتاليا غافريليتسا عن تقديمها استقالتها.

إقرأ المزيد

جاء ذلك نقلا عن وكالة "نوفوستي" الروسية، والتي نقلت كلماتها: "بعد عام ونصف على رأس هذه الحكومة، حان الوقت لإعلان استقالتي من هذا المنصب".

وكانت وزيرة الداخلية المولدوفية آنا ريفينكو قد قالت، نوفمبر الماضي، إنها تتوقع زيادة حدة احتجاجات المعارضة التي تطالب باستقالة رئيسة الجمهورية مايا ساندو ورئيسة وزرائها ناتاليا غافريليتسا، فيما شددت ساندو على أن الأزمة الاقتصادية وأزمة الطاقة في البلاد من المتوقع أن تزداد سوءا، حيث يقترب التضخم في البلاد من 35%، فيما تهاوت مصالح المستثمرين.

المصدر: نوفوستي