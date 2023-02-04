تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه ريزتشيكوف، في "فزغلياد"، حول الظروف التي قد تُشعل الحرب في مولدوفا على غرار أوكرانيا.

وجاء في المقال: أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف، الخميس، أن الغرب "يتطلع" إلى رؤية مولدوفا في دور "أوكرانيا المقبلة". ووفقًا له، فقد تمكن الغرب من استخدام أساليب محددة لتنصيب مايا ساندو على رأس مولدوفا، والتي ببساطة "تندفع للانضمام إلى الناتو، وتحمل الجنسية الرومانية ومستعدة للاتحاد مع رومانيا، بل مستعدة، بشكل عام، لكل شيء عمليا".

في وقت سابق، قال وزير خارجية ترانسنيستريا، في مقابلة مع "فزغلياد"، إن مولدوفا تعمل بنشاط على ضخ الأسلحة الغربية (إلى الإقليم). وبحسبه، فإن هذا يخلق مخاطر جديدة في المنطقة.

وفي الصدد، قال نائب مدير معهد بلدان رابطة الدول المستقلة، فلاديمير جاريخين: "لدي أيضًا مخاوف من أن تصبح مولدوفا" أوكرانيا ثانية". رئيسة الجمهورية، مايا ساندو، جزء مما يسمى بالعالم الحر، لأنها لا تحمل فقط الجنسية المولدوفية، إنما والجنسية الرومانية أيضًا. إنها تريد الآن جعل مولدوفا بأكملها جزءًا من "العالم الحر"، كما تحب أن تقول".

إلا أن ساندو تعاني من مشاكل جدية، بحسب جاريخين. وبالدرجة الأولى، يرجع هذا إلى الحالة المزاجية السائدة في ترانسنيستريا، التي "ترفض المضي مع ساندو". و"هي تدرك ذلك، وبالتالي فهي لا تفرض الأحداث. لكن بريدنيستروفيا (ترانسنيستريا) نصف المأساة. فكيف سيتعاملون مع غاغوزيا في حال حدوث محاولة حقيقية للاتحاد مع رومانيا؟ من الصعب تخيل ذلك، لان غاغوزيا تقع داخل مولدوفا".

المشاكل الحقيقية لن تحل على كيشيناو إلا إذا أعطى مركز صنع القرار في الغرب، أي واشنطن، أمرًا بـ "التقدم" إلى ترانسنيستريا وغاغوزيا. وعندئذ، من المحتمل أن تتحول مولدوفا إلى نقطة ساخنة أخرى على خريطة أوروبا".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب