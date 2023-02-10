الكرملين يعلق على مزاعم غربية حول "خطة روسية لزعزعة استقرار مولدوفا"

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على المزاعم الغربية حول "خطة روسية مزعومة تهدف لزعزعة استقرار مولدوفا".

وأضاف بيسكوف: "لا يعرف الكرملين عما كان يتحدث عنه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عندما اعترض على ما يزعم بخطة روسية لتدمير الوضع السياسي في مولدوفا".

وتابع قائلا تعليقا على سؤال حول ما إذا كانت هذه الخطة موجودة أم أنها معلومات مضللة: "يجب أن يتم توجيه هذا إلى زيلينسكي. نحن لا نعرف عن ماذا يدور حديثه".

المصدر: تاس