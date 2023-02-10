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مدريد تعرض اتفاق توأمة مع بلدية تل أبيب

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مدريد تعرض اتفاق توأمة مع بلدية تل أبيب
AFP
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عرضت بلدية مدينة مدريد الإسبانية اتفاق توأمة مع بلدية مدينة تل أبيب، عقب يوم من تعليق رئيسة بلدية برشلونة العلاقات المؤسسية مع إسرائيل والتوأمة مع تل أبيب.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوضحت رئيسة بلدية برشلونة أدا كولاو أن خطوة تعليق التوأمة بين المدينتين جاء إثر عريضة رفعتها عدة مجموعات مؤيدة للفلسطينيين في برشلونة.

وأوضحت آدا كولاو  قائلة: "لقد قررت أن أعلق مؤقتا العلاقات مع دولة إسرائيل ومع المؤسسات الرسمية لهذه الدولة، ولا سيما اتفاقيات التوأمة مع بلدية تل أبيب، إلى أن تنهي السلطات الإسرائيلية الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين". 

وعلى الأثر، اتهم عمدة مدريد، خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، كولاو بمعاداة السامية، وقال إنه كتب رسالة إلى عمدة تل أبيب رون هولداي لتأكيد "التزام مدريد بالديمقراطية والحرية".

وقال مارتينيز ألميدا في الرسالة إن مثل هذه الخطوة "تبعث برسالة إلى جميع مواطني إسرائيل بأن مدريد تعرف جيدا مع من يجب تقوية العلاقات وتطويرها، وذلك بقانون ديمقراطي، دولة ملتزمة وملتزمة بالحقوق مثل دولة إسرائيل"، مضيفا: "إنه لشرف كبير أن ندخل في توأمة مع تل أبيب".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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