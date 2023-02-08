على هامش توأمة المدن.. برشلونة تعلق توأمتها مع تل أبيب بسبب "انتهاكات" إسرائيل الحقوقية

أعلنت مدينة برشلونة الإسبانية تعليق علاقاتها المؤسسية مع إسرائيل بشكل مؤقت، وخصوصا توأمتها مع مدينة تل أبيب إلى أن تضع السلطات حدا للانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قالت رئيس بلدية برشلونة اليسارية آدا كولاو إن قرار تعليق التوأمة مؤقتا بين المدينتين المتوسطتين، جاء اثر عريضة رفعتها عدة مجموعات مؤيدة للفلسطينيين في برشلونة.

وأوضحت آدا كولاو قائلة: "لقد قررت أن أعلق مؤقتا العلاقات مع دولة إسرائيل ومع المؤسسات الرسمية لهذه الدولة، ولا سيما اتفاقيات التوأمة مع بلدية تل أبيب، إلى أن تنهي السلطات الإسرائيلية الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين".

وتابعت: "من المهم للغاية التمييز بين سياسات الدولة - في هذه الحالة إسرائيل - وبين عموم اليهود وثقافتهم".

وخلال كلمة ألقتها مساء اليوم في برشلونة، أكملت أدا كولاو: "نأمل أن يكون هذا التعليق مؤقتًا لأن ما نريده هو الدعوة للتفكير والعمل".

من جهته، اعتبر اتحاد الجاليات اليهودية في إسبانيا القرار "معاديا للسامية" وأعرب عن أسفه لأنه "لا يمثّل في الشكل ولا في الجوهر ماهية برشلونة ومواطنيها".

جدير بالذكر أنه تمت توأمة برشلونة مع تل أبيب وغزة منذ توقيع اتفاقية صداقة وتعاون عام 1998.

المصدر: "فرانس برس"