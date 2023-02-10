بوتين: يمكن لوزارة الخارجية الروسية أن تفخر بتقاليدها

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دور الدبلوماسيين الروس في عرقلة خطط الغرب لعزل روسيا وتكثيف التعاون مع غالبية أعضاء المجتمع الدولي.

جاء ذلك في برقية تهنئة من الرئيس نشرها موقع الكرملين بمناسبة "يوم الدبلوماسي"، حيث أشار بوتين إلى أن الدبلوماسيين الروس قاموا بواجبهم المهني المشرف وقدموا مثالا للوطنية والشجاعة في المواقف الوطنية في ظل أعتى التحديات.

إقرأ المزيد

وتابع بوتين: "يمكن لوزارة الخارجية الروسية أن تفخر بحق بتقاليدها المجيدة، حيث تحتاج البلاد إلى أفضل صفات الخدمة الدبلوماسية في سياق الحرب الهجينة التي شنت ضد روسيا، عندما يكون من المهم للغاية استخدام أدوات السياسة الخارجية بأقصى قدر من الكفاءة لحماية سيادة دولتنا وأمننا القومي".

وأشار بوتين إلى أنه "بفضل الجهود الدبلوماسية، كان من الممكن بالفعل ليس فقط إحباط خطط الغرب الجماعي لعزل روسيا، ولكن أيضا لتكثيف التعاون مع غالبية أعضاء المجتمع الدولي: دول الفضاء الأوراسي والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا اللاتينية".

وتابع الرئيس: "على جدول الأعمال تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين المسؤولين، ومن الأهمية بمكان مواصلة العمل الرامي إلى تعزيز العلاقات مع بلدان رابطة الدول المستقلة، وتعزيز عمليات التكامل الأوراسية، وتقوية التحالف داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والإدراك الكامل لإمكانات دولة الاتحاد (روسيا وبيلاروس)، وتوسيع التعاون على منصات منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس".

وأكد بوتين على أن من بين الأولويات غير المشروطة حماية الحقوق القانونية للمواطنين الروس ودعم المواطنين في الخارج، والكفاح الذي لا هوادة فيه ضد أي مظاهر للنازية الجديدة، والتمييز على أساس الجنسية. وأشار إلى أن الدبلوماسية الروسية "ستستمر في تعزيز الاتجاه نحو إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب وديمقراطي حقا يقوم على المساواة والاحترام المتبادل ومراعاة قواعد القانون الدولي المعترف بها عالميا".

وأعرب فلاديمير بوتين عن ثقته في أن الدبلوماسي الروسي "سيستمر في العمل بأقصى قدر من الكفاءة، دفاعا عن مصالح السياسة الخارجية الروسية"، وتمنى للدبلوماسيين نجاحات مهنية جديدة وللموظفين الرواد في وزارة الخارجية الروسية الصحة والمعنويات الجيدة وطول العمر.

المصدر: موقع الكرملين