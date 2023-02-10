 
مباشر
عاجل
تركيا: حصيلة قتلى الزلزال ارتفعت إلى 18342

زوجة زعيم كوريا الشمالية تزين عنقها بـ"صاروخ"

أخبار العالم

زوجة زعيم كوريا الشمالية تزين عنقها بـ
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uq42

ظهرت زوجة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خلال العرض العسكري، بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الجيش، وهي ترتدي قلادة على شكل أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات في البلاد.

وذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن السيدة ري سول-جو، ظهرت مبتسمة والقلادة تحيط بعنقها على مأدبة طعام، برفقة زوجها كيم جونغ أون، وابنتها كيم جو آي (10 أعوام) وحولهم قادة عسكريون، مشيرة إلى القلادة ترمز إلى صاروخ هواسونغ -17، الذي تم إطلاقه في العام الماضي، والذي يمكن أن يصل مداه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

زوجة زعيم كوريا الشمالية تزين عنقها بـ

وتضمن العرض العسكري الضخم الذي أقيم مساء الأربعاء في ساحة كيم إيل سونغ وسط مدينة بيونغ يانغ، استعراض ما لا يقل عن 10 صواريخ من طراز Hwasong-17، وهي من أكبر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، بالإضافة إلى صاروخ باليستي جديد عابر للقارات جديد يشتبه أنه يعمل بالوقود الصلب.

المصدر: "التلغراف"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم الخامس