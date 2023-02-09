ابنة زعيم كوريا الشمالية تظهر مرة أخرى في عرض عسكري

حضرت الابنة الثانية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، العرض العسكري الذي أقيم مساء يوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري الشمالي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن كيم جونغ-أون وصل إلى الميدان مع ابنته والسيدة ري سول-جو.

وفي صورة نشرتها وكالة الأنباء، وصلت كيم جو-إيه التي ترتدي معطفا أسود وقبعة سوداء، إلى الميدان وهي تمسك بيد الزعيم كيم. وكانت ري سول-جو على بعد خطوة واحدة من ورائهما.

وصفقت كيم جو-إيه وهي تشاهد والدها يتلقى الزهور من الأطفال. وبعد ذلك، شاهدت العرض العسكري في مقاعد كبار الشخصيات.

AFP

AFP

المصدر: "يونهاب"