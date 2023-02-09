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ابنة زعيم كوريا الشمالية تظهر مرة أخرى في عرض عسكري

أخبار العالم

ابنة زعيم كوريا الشمالية تظهر مرة أخرى في عرض عسكري
AFP
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حضرت الابنة الثانية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، العرض العسكري الذي أقيم مساء يوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري الشمالي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن كيم جونغ-أون وصل إلى الميدان مع ابنته والسيدة ري سول-جو.

وفي صورة نشرتها وكالة الأنباء، وصلت كيم جو-إيه التي ترتدي معطفا أسود وقبعة سوداء، إلى الميدان وهي تمسك بيد الزعيم كيم. وكانت ري سول-جو على بعد خطوة واحدة من ورائهما.

وصفقت كيم جو-إيه وهي تشاهد والدها يتلقى الزهور من الأطفال. وبعد ذلك، شاهدت العرض العسكري في مقاعد كبار الشخصيات.

ابنة زعيم كوريا الشمالية تظهر مرة أخرى في عرض عسكري
AFP
ابنة زعيم كوريا الشمالية تظهر مرة أخرى في عرض عسكري
AFP

المصدر: "يونهاب"

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