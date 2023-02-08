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كيم جونغ أون وابنته وزوجته يزورون مقر إقامة قادة الجيش الشعبي الكوري (صور)

أخبار العالم

كيم جونغ أون وابنته وزوجته يزورون مقر إقامة قادة الجيش الشعبي الكوري (صور)
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نشرت وسائل الإعلام صورا لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون برفقة ابنته وزوجته في زيارة لمقر إقامة قادة الجيش الشعبي الكوري.

وشارك كيم في مأدبة احتفالية بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الجيش، حسبما ذكرت الوكالة المركزية (CTAK).

كما نشرت الوكالة عدة صور من الحدث لكيم جونغ أون مع ابنته وزوجته ري سول جو.

في 19 يناير 2022، ظهرت ابنة الزعيم علنا لأول مرة، حيث شاهدت إطلاق صاروخ مع والدها. 

المصدر: profile.ru

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