تركيا.. تمديد العطلة الدراسية لمدة أسبوع إضافي حتى 20 فبراير

أعلن وزير التربية والتعليم التركي، محمود أوزر، الخميس، تمديد العطلة في تركيا لمدة أسبوع إضافي حتى 20 فبراير.

وبينما تستمر جهود البحث والإنقاذ دون انقطاع، صدر بيان من وزير التربية الوطنية محمود أوزر حول موعد التعليم.

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وصرح الوزير بأنه تم تمديد فترة التوقف عن التعليم لمدة أسبوع إضافي.

وقال أوزر: "مدرسونا المتطوعون في جميع أنحاء تركيا موجودون هنا.. الآلاف من مدرسينا موجودون في الميدان.. لذلك ومن أجل عدم تعطيل عملية التعليم، سنقوم بتمديد العطلة".

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شاسعة من تركيا وسوريا، 20 ألف قتيل حتى الآن، بحسب حصيلة رسمية نشرت مساء الخميس.

وأعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 17 ألفا و134 قتيلاK وأضافت أن عدد المصابين تجاوز الـ70 ألف.

وأكدت أن هذا الرقم يعني رسميا تجاوز عدد ضحايا زلزال فبراير 2023 عدد قتلى الزلزال الكبير الذي وقع في منطقة مرمرة ومن ضمنها إسطنبول والذي يعرف بـ"زلزال إزميت" أو "زلزال مرمرة" في العام 1999، والذي قتل فيه 17 ألف شخص.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام تركية