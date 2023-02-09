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أردوغان: حصيلة مصابي الزلزال فاقت 66 ألفا وعدد الضحايا في ازدياد

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أردوغان: حصيلة مصابي الزلزال فاقت 66 ألفا وعدد الضحايا في ازدياد
Globallookpress
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزور المتضررين من الزلزال
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن عدد مصابي الزلزال بلغ حتى الآن 66 ألفا و132 شخصا في حصيلة غير نهائية، وأن عدد الضحايا مستمر في الازدياد.

وأكد أردوغان أنّه لحقت بالبلاد خسائر بشرية كبيرة جداً في هذا الزلزال.

ولفت إلى أن مساحة المنطقة المتضرّرة، تجاوزت 500 كيلومتر، وأنه "لكم أن تتخيلوا حجم الضرر والتحدّيات التي نواجهها أخذاً بالاعتبار أن 13.5 مليون شخص تضرّروا بشكل مباشر من هذا الزلزال الذي طال 10 ولايات تركية."

وأضاف الرئيس التركي: "يوم الإثنين الماضي، واجهنا (أكبر كارثة زلزال شهدتها المنطقة عبر التاريخ)."

المصدر: RT

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زلزال تركيا وسوريا.. عدد الضحايا في ازدياد وفرق الإنقاذ تسابق الزمن (اليوم الرابع)