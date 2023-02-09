"واشنطن بوست": قوات كييف توجه ضرباتها الصاروخية حسب إحداثيات تزودها بها أمريكا وحلفاؤها

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين بأن قوات كييف تعتمد في توجيه ضرباتها الصاروخية على بيانات تقدمها لها واشنطن وحلفاؤها.

وقالت الصحيفة إن المسؤولين الأوكرانيين أكدوا أنهم "يحتاجون في الغالبية العظمى من الضربات باستخدام منظومات الصواريخ المتطورة التي توردها الولايات المتحدة إلى الإحداثيات والتأكيدات التي توفرها واشنطن وحلفاؤها".

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك ينسحب بشكل خاص على راجمات "هيمارس" و"أم 270".

وأضافت أن "مسؤولا أوكرانيا كبيرا قال إن القوات الأوكرانية لا تستخدم الأسلحة الحديثة دون إحداثيات محددة من قواعد عسكرية أمريكية في أوروبا".

المصدر: نوفوستي