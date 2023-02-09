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السلطات التركية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 17 ألفا

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السلطات التركية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 17 ألفا
Globallookpress
السلطات التركية تعلن ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر
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أعلنت السلطات التركية يوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 17 ألفا و134 قتيلا.

وأضافت السلطات أن عدد المصابين تجاوز الـ70 ألف.

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وأكدت أن هذا الرقم يعني رسميا، تجاوز عدد ضحايا هذا الزلزال عدد قتلى الزلزال الكبير الذي وقع في منطقة مرمرة ومن ضمنها إسطنبول "زلزال إزميت" أو "زلزال مرمرة" في العام 1999، والذي قتل فيه 17 ألف شخص.

وكانت إدارة الكوارث الطبيعية التركية قد ذكرت أن "زلزال إزميت" استمر حينها 37 ثانية.

وأوضحت أن قوة ذلك الزلزال (زلزال إزميت) كانت 7.6 درجات على مقياس ريختر، مبينة أنه مساحة ضيقة ومحدودة مقارنة بالزلزال الحالي.

وفي ذلك الزلزال، المعروف بـ "زلزال إزميت"، أو "زلزال مرمرة"، قُتل 17 ألف شخص، وأصبح أكثر من نصف مليون إنسان بلا مأوى.

وفق المعلومات الرسمية فإن حجم وقوة واتساع مساحة الزلزال الحالي "زلزال كهرمان ماراش"، أكبر بكثير من ذلك الزلزال في العام 1999".

المصدر: RT + وسائل إعلام تركية

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زلزال تركيا وسوريا.. عدد الضحايا في ازدياد وفرق الإنقاذ تسابق الزمن (اليوم الرابع)