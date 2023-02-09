تركيا.. إجلاء 28 ألف شخص من مناطق الزلزال

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، إجلاءها 28 ألفا و44 شخصا من المناطق المنكوبة جراء الزلزال جنوبي تركيا.

وقالت "آفاد" في بيان الخميس إنها أجلت 4 آلاف و607 أشخاص عبر الطرقات البرية والسكك الحديدية، و23 ألفا و437 شخصا بالنقل الجوي، بحلول الساعة 11:38 بالتوقيت المحلي.

ولفتت إلى أنه تم توزيع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم على مراكز الإيواء أو دور الضيافة التابعة للولايات أو إدارة "آفاد".

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر: الأناضول