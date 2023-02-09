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"ولا تنسوا الفضل بينكم!".. السيسي يوجه رسالة للسعودية ويدعو الداخل والخارج للابتعاد عن الفتنة

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن سياسة مصر تتسم دائما بالاعتدال والتوازن والانضابط الشديد فيما يخص علاقتها بجميع الدول وخاصة الدول العربية والأشقاء في السعودية.

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وقال الرئيس المصري إنه يتابع ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي والتي قد تشهد أحيانا إساءة لبعض الأشقاء، وهو ما يتعارض مع ثوابت الدولة تجاه العلاقات مع هؤلاء الأشقاء.

وأكد أن منهج مصر ثابت وهو العلاقات الجيدة مع الجميع حتى فى أوقات الأزمات والخلافات لا يصدر عنها ما يسيء.

وتابع الرئيس: "لا يجب أن نسيىء لأشقائنا ويجب أيضا ألا ننسى دعم الدول الشقيقة لمصر في أزماتها قائلا:"ولا تنسوا الفضل بينكم".

وطالب الرئيس المصري المواطنين بعدم الانسياق وراء المواقع المغرضة التي تستهدف الفتنة والوقيعة بيننا وبين أشقائنا.

وتحول موقع "تويتر" إلى ساحة تراشق لفظي في مصر والسعودية بين إعلاميين مقربين من السلطات في البلدين اتهامات، فضلاً عن التذكير بـ"أفضال" كل بلد على الآخر.

المصدر: RT

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