زعيم كوريا الشمالية يحضر عرضا عسكريا كشف خلاله عن صواريخ باليستية عابرة للقارات

حضر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون عرضا عسكريا أقيم مساء أمس في بيونغ يانغ بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري، كشف خلاله عن صواريخ باليستية عابرة للقارات.

وفي الصور التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس، يظهر كيم الذي ارتدى معطفا أسود طويلا وقبعة، وهو يقف على المنصة لمشاهدة العرض العسكري مع كبار المسؤولين العسكريين والحزبيين، كما لوح بيده مبتسما.

AFP

ولم تصدر الوكالة أي تقرير عن تفاصيل العرض العسكري بما في ذلك ما إذا كان كيم قد ألقى خطابا خلال العرض.

وفقا لصور الأقمار الصناعية من شركة تكنولوجيا الفضاء "ماكسار تكنولوجيز"، يبدو أن كوريا الشمالية قد عرضت مجموعة من الصواريخ الباليستية الجديدة بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونغ-17 على منصة إطلاق متنقلة.

وعلى الرغم من أن العديد من الصواريخ لا تزال مجهولة الهوية حتى الآن، فقد أثار بعض المراقبين احتمالا أن تكون قائمة الصواريخ التي تم عرضها تشمل صواريخ تعمل بالوقود الصلب تطورها كوريا الشمالية مؤخرا.

ومن المتوقع أن تبث كوريا الشمالية لقطات مسجلة للعرض العسكري في وقت لاحق من اليوم.

وأقام النظام الكوري الشمالي 13 عرضا عسكريا بما في ذلك العرض الأخير منذ أن تولى كيم السلطة بعد وفاة والده في أواخر عام 2011.

المصدر: "يونهاب"