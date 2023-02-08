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بلينكن: الصين انتهكت سيادة الولايات المتحدة وتعاملنا معها بشكل مسؤول

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بلينكن: الصين انتهكت سيادة الولايات المتحدة وتعاملنا معها بشكل مسؤول
AP Jacquelyn Martin
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اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الصين بانتهاك سيادة الولايات المتحدة من خلال دخول منطاد صيني للأجواء الأمريكية، مضيفا أن واشنطن تعاملت مع هذا الأمر "بشكل مسؤول".

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في واشنطن، يوم الأربعاء: "نسمع مجددا من شركائنا أن العالم يتوقع من الصين والولايات المتحدة أن تديرا علاقاتهما بشكل مسؤول. وهذا ما نهدف إليه، وندعو الصين إلى الأمر ذاته".

وأشار بلينكن إلى أنه بحث مع ستولتنبرغ "التحديات التكتيكية التي تمثلها الصين بالنسبة للحلف والمنظومة الدولية".

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وأضاف، تعليقا على حادث المنطاد الصيني في الأجواء الأمريكية، أن "بكين انتهكت الأسبوع الماضي القانون الدولي وسيادة الولايات المتحدة من خلال وجود المنطاد الاستطلاعي الصيني في أجواء البلاد. وهذا كان عملا غير مسؤول، وتعاملنا معه بشكل مسؤول ومع ضبط النفس لغرض حماية مصالحنا".

وأوضح أنه في الوقت الحالي تستمر عملية انتشال حطام المنطاد، وأن واشنطن تدرسها "لمعرفة المزيد عن برامج التجسس"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قد قدمت المعلومات للعديد من حلفائها حول هذا البرنامج، الذي أدى إلى "انتهاك سيادة الدول في القارات الخمس"، حسب قوله.

المصدر: تاس

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