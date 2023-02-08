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البيت الأبيض: الصين ترسل مناطيد تجسس إلى القارات الخمس

أخبار العالم

البيت الأبيض: الصين ترسل مناطيد تجسس إلى القارات الخمس
AP Susan Walsh
المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير
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اتهم البيت الأبيض الصين بأنها ترسل "مناطيد تجسس" إلى القارات الخمس، وتنتهك بذلك سيادة الدول.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية يوم الأربعاء، إن الصين طورت "أسطولا من المناطيد لإجراء عمليات استطلاعية، تنتهك سيادة الدول الأخرى".

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وأضافت أنه "خلال السنوات الأخيرة تم رصد المناطيد الصينية فوق بلدان في القارات الخمس، ونحن على اتصال بحلفائنا وشركائنا بهذا الصدد".

وأشارت إلى أن "الرئيس (جو بايدن) حدد بوضوح موقفنا تجاه الصين، والذي يتمثل في إدارة المنافسة الاستراتيجية. ونحن لا نسعى للتصعيد، بل للمنافسة".

يذكر أن الولايات المتحدة أسقطت يوم السبت الماضي منطادا صينيا فوق أراضيها، اعتبرته استطلاعيا، فيما قالت بكين إن المنطاد كان لرصد الطقس ودخل الأجواء الأمريكية عن طريق الخطأ.

المصدر: تاس

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