أورلين البولندية: نخصص 3 مليارات دولار لتثبيت أسعار الغاز للمحتاجين

أعلن رئيس شركة الطاقة البولندية أورلين، أن الشركة ستخصص أكثر من 3 مليارات دولار لتثبيت سعر الغاز للمواطنين الأقل دخلا والكيانات الضعيفة ماليا.

وذكر رئيس الشركة بينيك يوم الأربعاء على "تويتر"أنه : "خلال عام 2023 سننقل ما يقرب من 14 مليار زلوتي (3.2 مليار دولار) لتثبيت أسعار الغاز لـ 7 ملايين منزل بولندي، و35 ألف كيان ضعيف ماليا منها مستشفيات ومدارس ورياض أطفال. وأضاف: نحن جنبا إلى جنب مع الحكومة، سنحمي البولنديين من عواقب أزمة الطاقة".

وفقا لأوبيتيك هذا الإجراء يقلل بشكل كبير من تكلفة التدفئة للبولنديين.

ارتفعت تكلفة موارد الطاقة في بولندا بعد رفضها شراء الفحم والغاز من روسيا. وأدت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا إلى تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا، والتي أثرت بشكل كبير على المستهلكين البولنديين.

المصدر: تاس