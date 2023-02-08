سوناك يحلم بانتصار أوكرانيا على روسيا خلال العام الحالي

صرح رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بأن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا خلال العام 2023، في حربها ضد روسيا، حتى تتمكن من تحقيق ما سماه بـ "النصر".

وأوضح سوناك، خلال جلسة المساءلة البرلمانية الأسبوعية، "هدفنا هو ضمان انتصار أوكرانيا، وسنواصل دعمها، حتى نضمن انتصارها على روسيا".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني في وقت سابق، أن بريطانيا ستعمل على تدريب الطيارين، ومشاة البحرية الأوكرانيين، وستمدها بأسلحة بعيدة المدى.

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ووصل الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إلى بريطانيا في إطار زيارته الأولى منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ومن المقرر أن يلقي خلالها خطابا أمام البرلمان البريطاني، ويلتقي بالملك، تشارلز الثالث.

ومن جهته صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال حفل الذكرى الـ 80 لانتصار روسيا في معركة ستالينغراد، قائلا: " يبدو أن أولئك الذين يعولون على هزيمة روسيا، لا يدركون أن الحرب مع روسيا، ستأتيهم بما لا ينتظرون".

المصدر: نوفوستي