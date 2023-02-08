الرئيس الموريتاني يستقبل وزر الخارجية الروسي في القصر الرئاسي  

استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد غزواني، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء، في القصر الرئاسي بنواكشوط.

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وعقد وزير الخارجية الروسي والرئيس الموريتاني اجتماعا مغلقا.

كذلك أجرى لافروف الذي يزور اليوم موريتانيا في إطار جولة إفريقية، اجتماعا مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك.

ووصل لافروف إلى موريتانيا مساء الثلاثاء، وتعد هذه أول زيارة للجمهورية الإسلامية على مستوى وزير الخارجية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1964.

المصدر: RT