في إطار جولته الإفريقية.. لافروف يصل موريتانيا اليوم بأول زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الثلاثاء إلى موريتانيا بأول زيارة عمل له لهذا البلد، قادما إلى نواكشوط من مالي في إطار جولته الإفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي لافروف في موريتانيا برئيس الدولة محمد ولد الغزواني، ويجري مباحثات مع وزير خارجية موريتانيا محمد سالم ولد مرزوك.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه من المقرر أن يبحث الوزيران "القضايا الملحة لجدول الأعمال الدولي والإقليمي، وخصوصا بشأن الوضع في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الصحراء والساحل، والوضع المتعلق بتسوية قضية الصحراء والتسوية الشرق أوسطية والوضع في سوريا وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

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ومن المتوقع أن يبحث الوزيران العلاقات الثنائية، وقبل كل شيء "مهام تطوير التعاون في مجال صيد الأسماك، بما في ذلك في سياق ضمان الظروف الملائمة للصيادين الروس في المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا".

ويخطط الجانبان لبحث "تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتحديد الاتجاهات الواعدة الجديدة لتكثيف التعاون العملي المتبادل المنفعة".

المصدر: تاس