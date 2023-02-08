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من الأرشيف الأمريكي.. محادثة هاتفية بين كلينتون ويلتسين تكشف أسرارا عن حقبة التسعينات

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من الأرشيف الأمريكي.. محادثة هاتفية بين كلينتون ويلتسين تكشف أسرارا عن حقبة التسعينات
nsarchive.gwu.edu
الرئيسان الروسي بوريس يلتسين والأمريكي بيل كلينتون
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كشف جزء جديد من الوثائق التي رفعت عنها السرية من الأرشيف الوطني الأمريكي عن نسخة من محادثة هاتفية بين الرئيسين الأمريكي بيل كلينتون والروسي بوريس يلتسين.

وجاء في نص المحادثة، التي دارت بتاريخ 23 يناير 1993، أن الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون وعد نظيره الروسي بالعمل على "التعاون الوثيق" بين البلدين، فيما وصف من حوله روسيا بأنها تمثل "الفوضى" الرئيسية والأكثر خطورة.

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ويحتوي ذلك الجزء الجديد من الوثائق على تهنئة كلينتون ليلتسين بتنصيبه بعد أيام قليلة من مراسم التنصيب، فيما أعلن كلينتون حينها عن الحاجة إلى بدء العمل من أجل إحراز تقدم في معاهدة "ستارت 2"، حيث اتفق الرئيسان على أول لقاء وجها لوجه في دولة ثالثة، كما أبلغ كلينتون يلتسين أنه عيّن ستروب تالبوت، الدبلوماسي المحترف والخبير في الشؤون الروسية، لتقييم برامج التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. ووفقا لوثيقة أخرى، وهي الإحاطة التي قدمها تالبوت في 6 فبراير لوزير الخارجية الجديد آنذاك وارن كريستوفر، فقد وصف تالبوت روسيا وفضاء الاتحاد السوفيتي السابق بـ "أكبر وأخطر فوضى سياسية على وجه الأرض".

المصدر: نوفوستي

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