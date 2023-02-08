كم مرة نطق اسم بوتين وماذا قال أيضا؟.. أبرز ما كشفه بايدن عن "حال الاتحاد" في عهده

ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن خطاب "حال الاتحاد" أمام الكونغرس، وهي مناسبة سنوية يعرض فيها الرئيس أبرز إنجازاته ويتطرق فيها إلى القضايا الدولية.

أبرز ما جاء في كلمة بايدن:

- الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الصين، لكنها لن تترك دون إجابة أي محاولات للتعدي على سيادتها.

- واشنطن أوضحت لبكين أنها تسعى للتنافس وليس الصراع.

- الولايات المتحدة عازمة على العمل مع الصين حيثما كان ذلك ممكنا لتعزيز مصالح واشنطن والعالم بأسره.

- الولايات المتحدة استعادت نفوذها في العالم، وهي في أفضل حالة منذ عقود للفوز بالمنافسة مع الصين وأي جهة أخرى.

- القتال في أوكرانيا - "اختبار العصر" للولايات المتحدة والعالم بأسره.

- القوى السياسية في الولايات المتحدة تحافظ على وحدتها في دعم أوكرانيا.

- وعدت بدعم أوكرانيا بقدر ما هو ضروري.

- أسباب التضخم القياسي في الولايات المتحدة هي تبعات جائحة كورونا والعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

- وحدت الولايات المتحدة الناتو وأنشأت تحالفا عالميا لمواجهة العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن البيت الأبيض وزع نص الرسالة الرئاسية قبل قليل من إلقاء بايدن كلمته، وقد تم ذكر الرئيس الروسي 4 مرات في النص فيما لم يرد ذكر روسيا الاتحادية أو روسيا ولو مرة واحدة.

المصدر: وكالات