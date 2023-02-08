إصابة مصنعين يزودان الجيش الأوكراني بالطائرات المسيرة في خاركوف ولاتفيا

أصابت ضربة صاروخية مصنعا لإنتاج الطائرات المسيرة في خاركوف، كما اندلع حريق في مصنع آخر لإنتاج الطائرات المسيرة يعمل كلاهما لتلبية احتياجات الجيش الأوكراني.

أفادت بذلك قناة تطبيق "تليغرام" الرسمية للمراسلين الحربيين للربيع الروسي Operation Z، التي نقلت عن مصادرها "إصابة مصنع خاركوف للطيران، الذي يصنع الطائرات المسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، بهجوم صاروخي"، فيما أكدت سلطات خاركوف أن الهجوم الصاروخي ألحق الضرر بمنشأة صناعية في منطقة كييفسكي، حيث يقع مصنع خاركوف للطيران.

كذلك أفاد رئيس إدارة خاركوف الإقليمية بوقوع انفجارات في المنطقة، وذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية أن 6 انفجارات وقعت في خاركوف، فيما أطلقت صفارات الإنذارات بالغارة الجوية.

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في لاتفيا، أفادت صحيفة Delfi بأن النيران اشتعلت في مصنع للطائرات المسيرة مملوك لشركة Edge Autonomy، نقلا عن الخدمة الصحفية لخدمة الإطفاء والإنقاذ الحكومية، حيث قال عمال المصنع للصحيفة إن الحريق اندلع بعد انفجار وقع بالمصنع.

وأفادت خدمة الإطفاء والإنقاذ الحكومية أن المعلومات وصلت حول الحريق في الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي، وتم استخدام ما يقرب من 50 سيارة إطفاء، ونصح السكان المحليون بإغلاق النوافذ والأبواب والتهوية لتجنب الإضرار بالصحة.

المصدر: تليغرام+كوميرسانت