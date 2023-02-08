لم يبق لديهم جيش محترف: خسائر القوات الأوكرانية

كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الخسائر الفادحة التي تعرض لها الجيش الأوكراني، ومصير 350 ألف جندي ما زال مجهولا.

وجاء في المقال: أعلن خبراء أجانب خسائر الجيش الأوكراني منذ بداية العملية العسكرية الخاصة. تشير مصادر المعلومات الغربية إلى فقدان الجيش الأوكراني 257 ألف جندي. لكن الأرقام أكبر من ذلك، بحسب الخبراء الروس. وفيما يلي رأي خبيرين:

العقيد الاحتياط أناتولي ماتفيتشوك:

لدي بيانات من استخباراتنا تفيد بخسارة الجيش الأوكراني 300 ألف قتيل وما يصل إلى 500 ألف جريح. هذا يعني أن الجيش الأوكراني المحترف، الذي دخل في مواجهة مع روسيا قبل عام، دُمر تمامًا ولم يعد موجودًا. يتضح هذا أيضًا من حقيقة أن العدو نفذ تسع موجات من التعبئة، أخذ خلالها الجميع على التوالي. تسير التعبئة التالية بشكل سيئ، وهناك محاولات لتجنيد قاصرين، من سن 17 عامًا، وكذلك نساء سيتم استدعاؤهن لشغل مواقع قتالية.

رئيس تحرير مجلة "ترسانة الوطن" أليكسي ليونكوف:

في الواقع، جرى الحديث عن تقديرات مختلفة للخسائر في الجيش الأوكراني. هناك من ذكر حوالي 165 ألف قتيل وآخرون حوالي 257 ألفا. العدو بالطبع يحاول إخفاء الأرقام الحقيقية للخسائر، لأن المعلومات حساسة للغاية بالنسبة له.

يجب ألا ننسى أن هناك أيضًا مفقودين في أوكرانيا، يتقدم أقاربهم بطلب إلى جميع السلطات ولا يمكنهم الحصول على إجابة واضحة حول مصير أقاربهم. تجاوز عدد هذه الطلبات 350 ألف. والمفقودون إما قتلى غير مدرجين في تقارير الخسائر، أو معتقلون. لدينا ما يزيد قليلاً عن عشرة آلاف جندي أوكراني في الأسر. وهذا يعني أن بقية "المفقودين" يرقدون في مكان ما في ساحة المعركة... وبالتالي، فإن خسائر القوات الأوكرانية، في الواقع، قد تكون أكثر من 257 ألف قتيل. أظن أن هذا الرقم يمكن أن يتجاوز 500 ألف.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب