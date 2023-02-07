بعد وصولها تركيا.. فرق الإنقاذ الروسية تتجه نحو المناطق الأكثر تضررا من الزلزال

توجهت فرق الإنقاذ الروسية بعد وصولها إلى تركيا إلى محافظة كهرمان، الأكثر تضررا من الزلزال الذي ضرب مناطق تركية أمس الاثنين.

تم إرسال المجموعة الأولى من رجال الإنقاذ على متن ثلاث شاحنات مخصصة للسير في المناطق الجبلية، وسيقطع رجال الإنقاذ حوالي 200 كيلومتر على طول الطرق الجبلية.

وقال المستشار في وزارة حالات الطوارئ الروسية، دانييل مارتينوف، إن فرق الإنقاذ ستعمل على مدار 24 ساعة، و ضمت المجموعة أكثر من 100 من المتخصصن في المجال الطبي.

ومع تواصل عمليات البحث والإنقاذ أعلنت السلطات التركية أن عدد الضحايا ارتفع إلى نحو 3700 قتيل وأكثر من 15800 مصاب، وتم إنقاذ أكثر من 7.8 ألف شخص من تحت الأنقاض حتى الآن.

المصدر: RT