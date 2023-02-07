طائرة من الإمارات تحمل جثمان مشرف تهبط في باكستان

وصلت طائرة خاصة تقل جثمان الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف قادمة من الإمارات إلى كراتشي يوم أمس الاثنين وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحسب مسؤولي الهجرة فإن أفراد أسرة مشرف كانوا على متن الطائرة أيضا عندما هبطت في مطار المدينة حيث سيتم دفنه الثلاثاء.

Pervez Musharraf’s mortal remains arrived in Karachi, last rites to be held today@eriknjoka joined by @AnasMallick, for details



For more videos, visit: https://t.co/AXC5qRuO3J#PervezMusharrafpic.twitter.com/YVwE9EFHcd — WION (@WIONews) February 7, 2023

يذكر أن مشرف، الذي توفي عن 79 عاما، استولى على السلطة في انقلاب أبيض عام 1999 وأطاح بحكومة رئيس الوزراء السابق نواز شريف المنتخبة.

توفي مشرف في دبي يوم الأحد بعد صراع طويل مع المرض.

امت مسلمہ کے عظیم عسکری لیڈر کا جسد خاکی اسکے شایان شان عقیدت و احترام کے ساتھ ملیر کینٹ منتقل کردیا گیا

اللہ پاک جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے زلت دے #PervezMusharraf#Legend

پاک فوج @OfficialDGISPR زندہ باد pic.twitter.com/0ddLvyUeGj — Adeel Hasnain (@hasnainadeel) February 6, 2023

خلال فترة رئاسته، جعل مشرف باكستان حليفا رئيسيا لواشنطن في الحرب على الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

أثار ذلك غضب المسلحين الذين حاولوا مرتين على الأقل اغتياله في مدينة روالبندي عام 2003، لكنه نجا بدون أن يصاب بأذى.

أجبر حزب الرئيس السابق آصف علي زرداري مشرف على الاستقالة عام 2008 عندما خسر حلفاؤه الانتخابات البرلمانية.

وسمحت له باكستان في وقت لاحق بمغادرة البلاد بكفالة للسفر إلى دبي في عام 2016 لتلقي العلاج الطبي. بقي هناك بعد أن حكم عليه بالإعدام بتهمة الخيانة.

وقالت باكستان العام الماضي إن مشرف لن يعتقل إذا أرادت عائلته إعادته إلى الوطن. لكن أطباء مشرف وعائلته قالوا إن علاجه غير متوفر في باكستان.

المصدر: AP