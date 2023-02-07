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السلطات التركية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 3381 قتيلا و20436 جريحا

هي الأقوى منذ 40 عاما.. هزة أرضية تضرب مدينة نيويورك الأمريكية

أخبار العالم

هي الأقوى منذ 40 عاما.. هزة أرضية تضرب مدينة نيويورك الأمريكية
AFP
صورة من الأرشيف
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تعرضت ولاية نيويورك إلى زلزال بلغت قوته 3.8 درجات وهي الأقوى في الولايات المتحدة منذ 40 عاما وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأعلن مسؤولون أن مركز الزلزال كان بالقرب من ويست سينيكا.

وحسب التقارير الواردة فإن الزلزال الذي نشأ في سينيكا، شرق بافالو بنيويورك، واستمر لبضع ثوان فقط، وقع على عمق حوالي 3 كيلومترات تحت الأرض.

ووقع الزلزال على بعد حوالي كيلومترين باتجاه الشمال الشرقي من غرب سينيكا في الساعة 6:15 صباحا، وفقا لمسؤولي هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ووفقا للتقارير الإعلامية لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

تجدر لإشارة إلى أن مناطق في تركيا وسوريا تعرضت فجر أمس الاثنين، إلى زلزال مدمر أسفر عن مقتل الآلاف وخلف دمارا كبيرا في المنازل والبنى التحتية، هذا ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة.

المصدر: وكالات

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تواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية.. لحظة بلحظة