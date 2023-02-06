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فرانس برس وسانا: عدد قتلى الزلزال المدمر في سوريا يرتفع إلى أكثر من 1000 شخص في حصيلة غير نهائية

وزير الصحة التركي: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1651 والجرحى إلى 11119 شخصا

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وزير الصحة التركي: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1651 والجرحى إلى 11119 شخصا
AFP
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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1651 والجرحى إلى 11119 شخصا.

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وفجر اليوم الاثنين، ضرب زلزال بقوة  7.7 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال بقوة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

وكاننت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني

المصدر: RT

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زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة