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مصرع سبعة أطفال ووالدتهم بحريق في منزل شرق باريس

أخبار العالم

مصرع سبعة أطفال ووالدتهم بحريق في منزل شرق باريس
AFP
صورة أرشيفية
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قضى سبعة أطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين و14 عاما ووالدتهم ليل الأحد الاثنين بحريق في منزلهم في شارلي-سور-مارن على مسافة نحو مئة كيلومتر شرق باريس، على ما أفادت السلطات.

وحسب المصادر، انتشل الوالد الذي أصيب بحروق بالغة، من المنزل الواقع وسط هذه البلدة التي يبلغ عدد سكانها 2600 نسمة، ونقل إلى المستشفى.

وأوضح الدرك أن الأطفال، وهم خمس فتيات وصبيان، والوالدين كانوا ينامون في الطابق الثاني من المنزل عندما اندلع الحريق.

وأخطر الجيران عناصر الإطفاء بالحريق عند الساعة 12,52 صباحا (23,52 ت غ). وأخمد الحريق في وقت مبكر من الصباح اليوم.

تعود آخر مأساة مماثلة إلى ليل 15-16 ديسمبر، قتل فيها ستة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، بحريق مبنى من سبعة طوابق يقع في حي شعبي في فو-ان-فلان قرب ليون (جنوب شرق).

المصدر: "أ ف ب"

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