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الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 403 قتلى و1284 جريحا في حلب واللاذقية وحماه وطرطوس

زاخاروفا توثق هزة أرضية ثانية في بغداد أثناء تواجد الوفد الروسي هناك (فيديو)

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نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فيديو من داخل أحد المباني الإدارية في بغداد، يظهر تأثر العاصمة العراقية بالهزة الأرضية الثانية التي كان مركزها وسط تركيا.

ويظهر الفيديو تأرجح الثريات المعلقة في سقف مبنى إداري.

وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن ارتدادات الزلزال الذي ضرب فجر اليوم مناطق عديدة في تركيا وسوريا وصلت لبغداد، حيث يوجد الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وضرب زلزال فجر اليوم الاثنين عددا من المناطق في شرق المتوسط، وتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة، في كل من تركيا وسوريا.

كما شعر بارتدادات الزلزال سكان العراق ولبنان والأردن.

المصدر: RT

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زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة