"حادثة المنطاد".. لجنة الاستخبارات في "الشيوخ" الأمريكي تعتبر تصرف بايدن " تقصيرا في الواجب"

أكد نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، ماركو روبيو تريث، أن تصرف الرئيس الأميركي جو بادين، بخصوص المنطاد الصيني يرقى إلى مصاف "التقصير في أداء الواجب".

وقال تريث إن المنطاد "التجسسي" أجرى جولة "غير مسبوقة" فوق الولايات المتحدة، وكان يهدف إلى إرسال "رسالة" مفادها أن بكين تعتقد أن الولايات المتحدة "في حالة تدهور"، موضحا أنه تم الكشف عن طائرة أخرى تحطمت قبالة سواحل هاواي قبل 4 أشهر.

ولفت تريث إلى أن المنطاد الصيني كان أيضا "رسالة" تعتقد من خلالها بكين أن "الولايات المتحدة كانت قوة عظمى في يوم من الأيام، بينما هي الآن قوة جوفاء، وفي حالة تقهقر."

وأردف أن ظهور المنطاد كان مخططا له في المجال الجوي الأمريكي وذلك قبل أيام فقط من رحلة وزير الخارجية أنطوني بلينكن إلى الصين.

في غضون ذلك، زعم تريث أن فريق بايدن يحاول صرف الانتباه عن "محنة المنطاد" من خلال تقديم إحاطة عن الوثائق السرّية التي تم العثور عليها في مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في مار إيه لاغو.

المصدر: ديلي ميل