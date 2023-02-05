أردوغان: البعض "قلق" من "صفقة الحبوب" مع بوتين " فليكن ذلك!

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن صفقة تصدير الحبوب التي أبرمت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "تثير قلق البعض".، مبينا أنه رغم ذلك ستستمر هذه العملية على أي حال.

وقال الرئيس التركي ذلك يوم الأحد، خلال محادثة مع الشباب في مدينة أيدين، وتم بثّها عبر قناة "تي آر تي" التلفزيونية.

إقرأ المزيد

وأضاف أردوغان: "نحن منخرطون في توصيل حبوب البحر الأسود إلى جميع أنحاء العالم. لقد عرض بوتين إرسال الحبوب حتى نقوم بتحويلها إلى دقيق وإرسالها إلى البلدان الفقيرة، إلى أإفريقيا. اتفقنا وبدأنا العمل. هذا يقلق البعض، فليكن ذلك."

وأردف قائلا: "سنفعل ما هو صواب".

وبحسب الرئيس التركي، الآن في السياسة العالمية "لا أحد يجري مفاوضات مباشرة وصادقة مع بوتين".

مؤكدا "لكنني أقود هذه المفاوضات بنفسي مع بوتين. ومع (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي أيضا ".

هذا وقد تم إبرام اتفاقيات بشأن الصادرات الغذائية من أوكرانيا بتاريخ 22 يوليو الماضي في مدينة اسطنبول وصالحة لمدة 120 يوما.

هذا وكانت إحدى الاتفاقيات سارية في البداية حتى 19 نوفمبر الماضي، ونظّمت إجراءات تصدير الحبوب من موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني التي تسيطر عليها كييف.

وقد تم تمديد الاتفاقيات في 17 نوفمبر لمدة 120 يوما أخرى.

المصدر: تاس