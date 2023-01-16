بوتين وأردوغان يبحثان الطاقة وصفقة الحبوب

بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي جملة من القضايا الملحّة، بينها صفقة الحبوب، ومشروع شبكة استقبال وضخ الغاز الروسي عبر تركيا.

إقرأ المزيد

وذكرت مصادر الكرملين أن الرئيسين بحثا سير تنفيذ اتفاقية تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا عبر الممر الإنساني الذي فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، وصادرات الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية بموجب الاتفاقية.

كذلك شملت المباحثات ملف الطاقة، حيث أكد الرئيسان عزمهما على تعزيز التعاون والتنمية بين البلدين، وحدّدا أولويات التعاون في قطاع الطاقة.

وجاء في البيان أن "الجانبين أكدا عزمهما على زيادة التنمية الشاملة للتعاون الروسي التركي في قطاع الطاقة بما يشمل توريد الغاز الطبيعي الروسي، وإنشاء مركز إقليمي في تركيا لاستقبال وإعادة توزيع الغاز الروسي".

وفي 22 يوليو الماضي أبرمت في اسطنبول حزمة من الاتفاقات حول تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود وإتاحة وصول المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية.

وفي وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي، أفادت وزارة الخارجية الروسية بأنه لم تحدث أية تحولات كبيرة في تنفيذ الجزء المتعلق بعدم عرقلة تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية ضمن صفقة الحبوب.

المصدر: نوفوستي