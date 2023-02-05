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بولندا تنشر أنظمة Patriot للدفاع الجوي في محيط مطار Bemowo في وارسو

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بولندا تنشر أنظمة Patriot للدفاع الجوي في محيط مطار Bemowo في وارسو
U.S. Army
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صرح وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك، بأن جيش بلاده نشر أنظمة Patriot للدفاع الجوي المضادة للصواريخ، في مطار Bemowo في العاصمة وارسو، بهدف التدرب على استخدامها.

وكتب بلاشتشاك، في تغريدة عبر "تويتر"، أنه: " تم نقل أنظمة Patriot المضادة للطائرات، من بلدة Sochaczew، إلى مطار Bemowo في العاصمة وارسو، لتدريب جنود الواء الثالث للدفاعات البولندية الجوية على استخدامها".

 

وفي نوفمبر 2022، أشار رئيس أركان الجيش البيلاروسي، فاليري غنيلوزوب، إلى تسارع وتيرة توجه بولندا نحو العسكرة، ونشر التشكيلات العسكرية على حدودها الشرقية.

ووفقا لغنيلوزوب، فإن ذلك يشير إلى النوايا العدائية التي تستعد لها أوروبا الشرقية، ما يشكل تهديدا مباشرا، لأمن روسيا وبيلاروس.

 

المصدر: نوفوستي

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