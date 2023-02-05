الاتحاد الأوروبي يهدد تبليسي بعقوبات لاستئنافها النقل الجوي مع موسكو
Legion-Media
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هدد ممثل دائرة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو بأن تبليسي قد تجد نفسها تحت طائلة عقوبات الاتحاد الأوروبي لارتباطها بالكرملين.
في وقت سابق ترددت أنباء عن نية تبليسي استئناف النقل الجوي مع روسيا. وردا على ذلك ، أعاد ستانو تذكير جورجيا بأن الاتحاد الأوروبي قد يفرض قيودا ثانوية على الدول التي تتصرف بشكل مخالف لسياسة العقوبات المفروضة ضد روسيا في الاتحاد.
وقال ستانو إن" الاتحاد الأوروبي يدعو جورجيا للانضمام إلى سياسة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ودول أخرى ضد روسيا في قطاع الطيران والبقاء يقظين ضد أي محاولات محتملة للتحايل على العقوبات".
المصدر: FNA